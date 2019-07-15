Самолёт из Казани в Петербург вынужденно вернулся в аэропорт вылета

Самолёт Boeing 737-800 с регистрацией VP-BQE, выполняющий рейс авиакомпании "Победа" PBD548 из Казани в Петербург, направился в аэропорт вылета вскоре после взлета.

По данным трекера Flightradar24, перед разворотом пилоты установили код ответчика 7700, что означает техническую неисправность на борту.

По данным из открытых источников, борт с регистрацией VP-BQE выполнил свой первый полет в октябре 2018 года. Через месяц самолет был передан в российскую авиакомпанию. В его салоне установлено 189 кресел эконом-класса.