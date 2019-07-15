На борту въехавшего в набережную «Метеора» были пассажиры. Он неудачно пришвартовался к Эрмитажу

Скоростной теплоход «Метеор» закончил вечернее путешествие из Петергофа, войдя носом в гранитную набережную под окнами Эрмитажа. На борту были пассажиры.

Как рассказали «Фонтанке» в федеральном агентстве морского и речного транспорта, по предварительной информации пострадавших на борту не было. «Метеор – 186» шел из Петергофа вечером 15 июля, уже у Дворцовой набережной он неудачно сманеврировал, не успел развернуться и врезался в гранит под прямым углом. На опубликованном в соцсетях видео каких-либо маневров не видно – он шел четко в стену.

Судя по его трэку с сайта Marinetraffic.com, затем он сдал назад, развернулся параллельно набережной и все же пришвартовался в нескольких метрах от места аварии. Пассажиры благополучно сошли на берег, утверждают в Росморречфлоте. Нанесенный судну ущерб еще не оценен.

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«Метеор – 186» был выпущен в 1983 году, на его борту могут одновременно находиться 123 пассажира. По данным автоматизированной Системы служб капитана порта судно принадлежит ООО «Нева Тревел».

Взять этот теплоход в аренду предлагают несколько частных компаний. Дорога в одну сторону, до Петергофа, Стрельны или Кронштадта, стоит порядка 60 тысяч рублей.