МО РФ: Российские Ту-160 выполнили полет над Балтийским морем

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря, на отдельных этапах их сопровождали ВВС Дании, Финляндии и Швеции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила более 7 часов", – говорится в сообщении.

Добавляется, что на отдельных этапах их сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции. После полета экипажи ВКС России вернулись на аэродром базирования.

Ранее военные Финляндии сообщили о том, что поднимали свои истребители на перехват российских самолетов.