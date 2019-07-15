За неделю в Московском районе оштрафовали 84 таксиста. Троих хотят выдворить из России

Госавтоинспекция с 8 по 14 июля провела в Петербурге и Ленинградской области мероприятие «Такси», направленное на профилактику ДТП с легковыми такси. Полицейские осматривали машины и проверяли документы водителей.

Как сообщили 15 июля в отделе пропаганды ОГИБДД Московского района Петербурга, за неделю районные автоинспекторы осмотрели 309 автомобилей такси. К административной ответственности были привлечены 84 водителя. Кроме того, в управление по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти направили три материала о запрете въезда на территорию РФ таксистам, которые неоднократно нарушали ПДД.

В ходе рейдов инспекторы проверяли путевую документацию, проходил ли водитель медосмотр, соблюдаются ли требования к режиму труда и отдыха водителей, правомерно ли осуществляют трудовую деятельность водители-иностранцы и соблюдают ли они миграционное законодательство России. Также полицейские проверяли, пользуются ли таксисты детскими автокреслами при перевозке детей.

Рейды, проводимые с 8 по 14 июля, стали вторым этапом профилактического мероприятия «Такси». Третий запланирова на 14-20 октября 2019 года.

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