СК назначил вора в законе Шишкана высшим лицом в преступной иерархии. Статус отметили уголовным делом

Апрельская норма закона о высшем положении в преступной иерархии в третий раз применена 15 июля. С подозрением по статье 210.1 Уголовного кодекса в изолятор отправился Олег Медведев, больше известный как вор в законе по кличке Шишкан.

Меру пресечения Медведеву 15 июля избирал Басманный суд столицы, следует из картотеки. Судья Карпов удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Шишкана на два месяца.

О его задержании около полудня этого же дня сообщил Следственный комитет России, пришли к нему вместе с оперативниками ФСБ. По версии следствия, Шишкан причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой.

Адвокат Медведева в разговоре с радиостанцией BFM назвал дело «бредом». Он рассказал, что задержали Шишкана около полуночи накануне в Раменском.

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Издание РБК добавляет, что на заседании следователь рассказал об отказе Медведева «раздеться и принять участие в освидетельствовании на предмет рисунков, изображенных на нем». Его татуировки должны были помочь убедиться в его криминальном статусе.

Следствие также уверено, что Шишкан получает доход от игорного бизнеса, проституции, продажи наркотиков и прочих преступлений.

Поправки в УК с новой статьей о занятии высшего положения в преступной иерархии были внесены в апреле этого года. Получить по ней можно от 8 до 15 лет.

С того момента, как закон вступил в силу, это третье уголовное дело по новой статье.

По данным СМИ, Шишкан-Медведев отсидел десять лет за убийство в 80-х годах. Последний раз его задерживали 23 года назад.

Два дня назад в подмосковных Люберцах полиция якобы разогнала воровскую сходку, третейским судьей на которой выступал внук убитого в 2013 году лидера преступного мира России, вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.