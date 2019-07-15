Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +22
$ 62.83р
70.86р
20:13 15.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
15.07.2019 19:21
Печать

СК назначил вора в законе Шишкана высшим лицом в преступной иерархии. Статус отметили уголовным делом

Апрельская норма закона о высшем положении в преступной иерархии в третий раз применена 15 июля. С подозрением по статье 210.1 Уголовного кодекса в изолятор отправился Олег Медведев, больше известный как вор в законе по кличке Шишкан.

Меру пресечения Медведеву 15 июля избирал Басманный суд столицы, следует из картотеки. Судья Карпов удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Шишкана на два месяца.

О его задержании около полудня этого же дня сообщил Следственный комитет России, пришли к нему вместе с оперативниками ФСБ. По версии следствия, Шишкан причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой.

Адвокат Медведева в разговоре с радиостанцией BFM назвал дело «бредом». Он рассказал, что задержали Шишкана около полуночи накануне в Раменском.

Реклама

Издание РБК добавляет, что на заседании следователь рассказал об отказе Медведева «раздеться и принять участие в освидетельствовании на предмет рисунков, изображенных на нем». Его татуировки должны были помочь убедиться в его криминальном статусе.

Следствие также уверено, что Шишкан получает доход от игорного бизнеса, проституции, продажи наркотиков и прочих преступлений.

Поправки в УК с новой статьей о занятии высшего положения в преступной иерархии были внесены в апреле этого года. Получить по ней можно от 8 до 15 лет.

С того момента, как закон вступил в силу, это третье уголовное дело по новой статье.

По данным СМИ, Шишкан-Медведев отсидел десять лет за убийство в 80-х годах. Последний раз его задерживали 23 года назад.

Два дня назад в подмосковных Люберцах полиция якобы разогнала воровскую сходку, третейским судьей на которой выступал внук убитого в 2013 году лидера преступного мира России, вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
pixabay.com
15.07.2019 18:18

ГК «ПСК» приобрела участок под жилое строительство возле Невского проспекта

Группа компаний «ПСК» приобрела земельный участок площадью 4691 кв.м. и проект строительства жилого комплекса бизнес-класса. Эксперты ПСК оценивают локацию как одну из самых перспективных в Центральном районе Санкт-Петербурга.
Фото предоставлено ГК "Лидер Групп"
15.07.2019 17:24

День открытых дверей в ЖК YOGA

14 июля ГК «Лидер Групп» провела День открытых дверей в жилом комплексе YOGA, возводимом компанией в Приморском районе по адресу: Комендантский проспект, 55, к. 1.
«Аквилон Инвест»
15.07.2019 16:40

«Аквилон Инвест» 22 июля открывает продажи в ЖК Promenade в Адмиралтейском районе

Проект бизнес-класса состоит из семи корпусов переменной этажности, включающих как квартиры, так и апартаменты. Общее количество лотов – 652. Цены начинаются от 4,5 млн рублей.
Setl City
15.07.2019 15:59

«Петербургская Недвижимость» предлагает решение квартирного вопроса от 500 руб. в день*

В июле клиенты компании могут приобрести квартиру по ипотечной программе с платежом, сопоставимым с ценой двух чашек кофе, — от 500 рублей в день*.
pixabay.com
15.07.2019 14:11

Апарт-комплекс START от ПСК аккредитован третьим по счёту банком

Уралсиб стал третьим по счёту банком, который аккредитовал строящийся на севере Петербурга апарт-комплекс START от ГК «ПСК». Теперь покупателям доступна ипотека со ставкой от 9,7%.
ГК «Полис Групп»
15.07.2019 13:49

ГК «Полис Групп» исполнилось 9 лет

Группе компаний «Полис Групп» исполнилось 9 лет. Все это время компания сохраняет за собой репутацию надежного застройщика, строит качественное, современное жилье и объекты социальной инфраструктуры. На счету «Полис Групп» более 46 построенных объектов. Большинство из них – объекты жилищного строительства, в том числе проекты комплексного освоения территорий.
ГК «Лидер Групп»
15.07.2019 13:24

Квартиры от «Лидер Групп» по программе «Семейная ипотека» по ставке от 5,25%

Стратегический партнер компании «Лидер Групп» Банк ДОМ.РФ снизил процентную ставку по программе «Семейная ипотека» до 5,25% годовых на весь период кредитования.
Setl City
15.07.2019 13:12

Setl Group передаст ключи дольщикам «МореОкеан» на 5 месяцев раньше срока

Дольщики первого корпуса ЖК «МореОкеан» на Яхтенной ул., 34 получат ключи от готовых квартир на пять месяцев раньше срока, указанного в договоре. Записаться на осмотр готовых к предъявлению квартир можно уже с 16 июля.
предоставлено компанией ARKAN
15.07.2019 10:16

На прошлой неделе компанией ARKAN было спасено 4 автомобиля

В Москве и Петербурге было спасено 3 автомобиля Toyota и один Land Rover.
Фото: Овчинникова Е.В.
15.07.2019 10:00

Продолжается традиционная распродажа Уральских авиалиний на бархатный сезон

Торопитесь, авиабилетов по специальной цене остается все меньше! Воспользоваться акцией можно по 21 июля 2019 года на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года.
ГК «Эталон»
12.07.2019 18:12

Группа «Эталон» поддержит конкурс молодых дизайнеров

Группа «Эталон» поддержит конкурс молодых дизайнеров «Атмосфера-PROFI», в котором участникам предлагают продемонстрировать свой талант и фантазию в создании дизайн-проектов интерьера квартир.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2019 17:47

Банк «Санкт-Петербург» помог с запуском платформы для сделок репо

Банк «Санкт-Петербург» помог с запуском нового функционала платформы для сделок репо Национального расчетного депозитария