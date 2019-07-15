«Горэлектротранс» одолжится в «Банке Санкт-Петербург» на новые трамваи

«Горэлектротранс» нашел банк, который кредитует его на 2 млрд рублей для закупки 21 трамвая. Первые «Витязь-М» уже поставлены.

Информация о победителе аукциона опубликована на сайте госзакупок. В конкуренции со «Сбербанком» победил «Банк Санкт-Петербург», снизив стартовую стоимость со 130 млн до 106 млн рублей. Сам аукцион был объявлен 10 июня. Лимит кредитной линии составляет 1,995 млн рублей, период выборки траншей установлен до конца 2019 года. При определении стартовой цены заказчик исходил из процентной ставки в 9,8% годовых.

В начале мая «Горэлектротранс» выбрал поставщика 21 трамвая за 2 млрд рублей. Им стало ООО «ПК "Транспортные системы"». Успеть надо до 1 сентября. Первый трамвай модели «Витязь-М» прибыл на тягачах в трамвайный парк № 8 накануне. Кроме того, «Горэлектротранс» объявил аукцион на поставку еще 15 низкопольных троллейбусов для разных районов города. Максимальная начальная цена закупки составляет 229,8 млн рублей.