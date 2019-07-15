Репетиции военно-морского парада укоротят маршруты общественного транспорта и не пустят в центр автомобили. Только по утрам

На семь дней подготовка к Главному военно-морскому параду в Петербурге задержит сведение четырех мостов в центре города. Закрытые переправы укоротят маршруты автобусов и троллейбусов.

Как сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок», закрытые мосты скажутся на маршрутах автобусов № 6, 7, 10, 24, 46, 49, 100, 151, 152, 191 и троллейбусов № 1, 3, 5, 7, 10, 11. Свой путь до 06.15 утра они будут прерывать у подъездов к Благовещенскому, Дворцовому, Троицкому и Литейному мостам. На их движении подготовка скажется уже завтра, 16 июля. Ограничения также будут по утрам 17, 19, 20, 22, 26, 29-го числа.

Попадают под ограничения и ночные автобусы, которые ходят только по выходным. 20 июля до 06.15 не смогут пересечь Неву водители маршрутов 1М, 2М, 3М и 5М.

Как утверждает «Мостотрест», в перечисленные даты мосты будут закрыты до шести утра.

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21 и 25 июля Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведены днем, с 11 до 12.15 утра. 28-го числа, в день парада, их закроют для автомобилистов с 10.30 до 12.15.

Накануне сообщалось, что в городе пройдет минимум четыре репетиции парада.