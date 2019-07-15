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Четверть жизни за «бодяжничество». Ветеринару и учительнице не простили насмешку над драгдилерами

В Петербурге за сбыт кофейного концентрата в особо крупном размере семейная пара отправлена в колонию на 33 года. Полиция утверждала, что в продаваемой смеси содержался психотроп. Обвиняемые уверяли, что подсаживали покупателей на имитацию запрещенного.

Четверть жизни за «бодяжничество». Ветеринару и учительнице не простили насмешку над драгдилерами

ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Санкт-Петербургский городской суд приговорил 15 июля ветеринара Дмитрия Каравайчика и школьную учительницу Диану Грибовскую. Они стали удобной мишению для наркополицейских. Все три драгдилера были подосланы оперативниками.

Первым клиентом Каравайчика и Грибовской стал ее бывший любовник. Молодой человек, судя по материалам дела, сам пришел к оперативникам Василеостровского района. Те не раздумывали над его мотивами, а включили его в оперативный эксперимент. За 26 тысяч рублей он якобы приобрел у пары партию психотропного вещества.

Сделка состоялась в мае 2017 года, но Каравайчика и Грибовскую не задерживали. К ним еще два раза подсылали дилеров. 14 февраля 2018 года пара сбыла килограмм смеси. Каравайчика, выпускника ветеринарной академии, поймали в арендованной машине. За Грибовской, учительницей физики в школе Калининского района, пришли на работу.

Обвинение настаивало, что Каравайчик оборудовал целую лабораторию в квартире поселка Коробицыно. На кофемолке, шумовках, посуде, весах нашли, как показала экспертиза, следы стимулятора.

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Общий вес изъятых запрещенных веществ у Каравайчика 2,27 грамма. 1,77 грамма изъяли при личном досмотре, а в лаборатории наскребли всего 0,59 граммов. По сравнению с объемами сбытого – крохи. После ареста ветеринар заявил, что наркотики ему подбросили, а начальные признательные показания – выбили. В деле есть видеозапись монолога Каравайчика о своем производственном опыте, лоб у него заклеен пластырем. Подробно следствие обстоятельства получения травмы не изучало. Остановилось на том, что он сам ударился головой при посадке в полицейский автомобиль после задержания.

По версии ветеринара, он затеял опасную игру с драгдилерами. Вышел на теневой рынок с предложением продажи партий самостоятельно изготовленного вещества, ставшего известным после американского сериала «Во все тяжкие». На самом деле, утверждал Каравайчик, он производил имитационную смесь на основе кофеина и лекарственного препарата, будто бы дающих схожий удовольственный эффект.

После первой сделки пару начали прослушивать. Судя по записям, она получала претензии на качество товара. Каравайчик не «попадал» даже в классический цвет психотропа. В свидетельских показаниях, изученных в суде, встречается критика продукта: «смесь разбодяжена». Защита Каравайчика и Грибовской утверждала, что психотроп вообще отсутствовал.

Килограмм смеси (1020 граммов) привел к возбуждению уголовного дела по сбыту в особо крупном размере. На самом деле, концентрацию стимулятора экспертиза не определяла, но это законом и не предусмотрено. Независимо от содержания наркотика всю массу считают запрещенным к обороту веществом.

Дело слушали с декабря 2018 года. В версию обмана дилеров и продаже имитации вместо реального психотропа суд не поверил. Каравайчика признали виновным в изготовлении и сбыте и приговорили к 17 годам строгого режима. Грибовская получила 16 лет общего. Она отвечала за поиск клиентов.

Приговор ветеринар и учительница встретили меланхолично. Их адвокаты пообещали подать жалобы в Верховный суд.

По данным Института проблема правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге, практика учета изъятых наркотиков является одной из основных проблем в этой категории уголовных дел.

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«Если в изъятой смеси обнаружен наркотик, то независимо от того, какую долю от всей массы он занимает, вся смесь будет считаться наркотическим веществом», – говорится в аналитической справке института. Обращаясь к международному опыту, он приходит к выводу о чрезмерно жестокой антинаркотической политике в России. Например, в Германии Федеральный верховный суд определяет значительность размера наркотиков по массе чистого вещества. Не от массы изъятого, а от количества действующего вещества отталкиваются и в Италии. Но есть и обратные примеры. В Испании препараты и смеси, содержащие наркотическое вещество, приравниваются к самому наркотическому веществу.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

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