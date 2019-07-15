Минтруд назвал «предложением» заморозку накопительной пенсии до 2022 года

Министерство труда и социальной защиты России прокомментировало появившуюся информацию о продлении заморозки накопительной части пенсии с 2021 до 2022 года. Это не окончательное решение и не факт, а предложение.

«Предложение о продлении заморозки накопительной пенсии на 2022 год содержится в материалах к основным характеристикам бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России», – сообщили 16 июля RNS в пресс-службе Минтруда.

Ранее СМИ сообщили, что при формировании доходной части бюджета ПФР на будущие годы учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», из чего был сделан вывод о продлении заморозки.