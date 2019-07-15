Эрдоган нацелился на ПВО. Турция рассчитывает помочь России в производстве систем противовоздушной обороны

После доставки компонентов российских зенитных ракетных систем С-400, которые начались 12 июля, Анкара хочет создавать системы ПВО совместно с Москвой. Об этом 15 июля заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Они сказали, что мы не сможем их взять, не сможем их разместить (США. – Прим. ред.). Но сегодня прибыл уже восьмой самолёт. Надеюсь, в апреле 2020 года мы поставим точку в этом процессе», – цитирует Эрдогана издание Haberturk.

Президент отметил, что теперь Турция становится одной из немногих стран с новейшими системами ПВО и следующая цель – их производство вместе с Россией. В будущее лидер смотрит с оптимизмом, уверенно заявляя: «Мы это сделаем».

Контракт на поставку четырёх дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов заключён в 2017 году. 15 июля прибыл восьмой самолёт с компонентами ЗРС. В США потребовали отказаться от сделки и взамен предложили свои комплексы. Не достигнув договорённостей, Вашингтон пригрозил необратимыми последствиями для сотрудничества между двумя странами в военной сфере и пообещал ввести санкции против Турции.