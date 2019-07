Финские истребители поднялись на перехват российских военных самолётов

Военно-воздушные силы Финляндии подняли по тревоге истребители из-за российских военных самолётов над Финским заливом, граница нарушена не была. Об этом сообщается 15 июля в Twitter финских ВВС.

В объектив попали сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 и экспериментальный реактивный самолёт Су-35. Финские пользователи отмечают, что это «дорогостоящее фотохобби».

«Истребители ВВС F/A-18 Hornet были подняты в воздух утром 15 июля для опознания российских самолётов Ту-160, А-50 и Су-35 над Финским заливом и в северной части Балтийского моря. Нарушения воздушного пространства не было», – говорится в сообщении.

