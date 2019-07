"Дело надо расследовать". Посольство США в Киеве высказалось об обстреле телеканала "112. Украина"

Посольство США в Киеве рассчитывает на тщательное расследование инцидента с обстрелом из гранатомета здания телеканала "112. Украина".

"Физические нападения на любых журналистов или офисы любых медиа недопустимы. Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала 112", – говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter 15 июля.

Physical attacks against any journalists or any media outlets’ offices are unacceptable. We hope to see a thorough investigation of the recent attack on 112’s office.