"Дело надо расследовать". Посольство США в Киеве высказалось об обстреле телеканала "112. Украина"

Посольство США в Киеве рассчитывает на тщательное расследование инцидента с обстрелом из гранатомета здания телеканала "112. Украина".

"Физические нападения на любых журналистов или офисы любых медиа недопустимы. Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала 112", – говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter 15 июля.

Physical attacks against any journalists or any media outlets’ offices are unacceptable. We hope to see a thorough investigation of the recent attack on 112’s office. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 15. Juli 2019

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Телеканал "112. Украина" уже обращался к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). По данным телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.

Неизвестные 13 июля из гранатомета обстреляли здание телеканала "112. Украина". По данным полиции, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Расследованием занимается СБ Украины. Гендиректор "112. Украина" Егор Бенкендорф заявил, что охрана здания телеканала будет усилена после обстрела.