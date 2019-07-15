За 300 дней в Шенгене сверх срока — запрет на въезд на три года. Россиянина поймали на финской границе с поддельными штампами в паспорте

Гражданин России был задержан в пункте пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») по подозрению в подделке документов. Об этом 15 июля сообщает Погранохрана Финляндии.

По данным ведомства, инцидент произошёл накануне вечером, 14 июля. В его загранпаспорте пограничники насчитали 18 ненастоящих штампов о пересечении границы

«Поддельные штампы были поставлены для того, чтобы увеличить срок пребывания в Шенгенской зоне. Всего [россиянин] провёл незаконно на территории Шенгена 306 дней», – заявили в Погранохране.

Нарушителя вызвали ответчиком в суд Кюменлааксо. В качестве наказания ему назначили трёхлетний запрет на въезд в Шенген.

В феврале 2019 года финские пограничники поймали россиянина, который провёл в Европе 10 лет по чужому паспорту.