За 300 дней в Шенгене сверх срока — запрет на въезд на три года. Россиянина поймали на финской границе с поддельными штампами в паспорте
Гражданин России был задержан в пункте пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») по подозрению в подделке документов. Об этом 15 июля сообщает Погранохрана Финляндии.
По данным ведомства, инцидент произошёл накануне вечером, 14 июля. В его загранпаспорте пограничники насчитали 18 ненастоящих штампов о пересечении границы
«Поддельные штампы были поставлены для того, чтобы увеличить срок пребывания в Шенгенской зоне. Всего [россиянин] провёл незаконно на территории Шенгена 306 дней», – заявили в Погранохране.
Нарушителя вызвали ответчиком в суд Кюменлааксо. В качестве наказания ему назначили трёхлетний запрет на въезд в Шенген.
В феврале 2019 года финские пограничники поймали россиянина, который провёл в Европе 10 лет по чужому паспорту.
Справка:
Общее количество дней пребывания в Шенгенской зоне не может превышать 90 за минувший 180-дневный период. Калькулятор для подсчёта дней пребывания в Шенгене.
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