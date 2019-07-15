СМИ: «Яндекс» и «Тинькофф Банк» ведут переговоры о слиянии. Они обсуждали это в Петербурге

Аналитики «Альфа-банка» написали в своем обзоре, что «Яндекс» может приобрести до 25% «Тинькофф Банка». Его получил Forbes.

Как пишет 15 июля журнал, в обзоре «"Яндекс" и "Тинькофф": анализ потенциальных стратегических сделок и инвестиционных возможностей» аналитики пишут, что «Тинькофф» и «Яндекс» ведут переговоры о слиянии. Якобы это подтверждается намеком самого основателя «Тинькофф» Олега Тинькова и его прямым предложением главе «Яндекса» Аркадию Воложу объединить компании, чтобы создать конкурента «Сбербанку». Его он сделал на ПМЭФ в Петербурге. «Яндекс», как пишет издание, ответил, что не исключает сотрудничества с банком в рамках проекта «Яндекс.Пиво».

Еще пять лет назад основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков объяснял инвесторам, что его бизнес надо рассматривать не как финансовый, а как технологический, и сравнивать с IT-компаниями.