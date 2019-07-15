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Строительство
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15.07.2019 18:18
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ГК «ПСК» приобрела участок под жилое строительство возле Невского проспекта

ГК «ПСК» приобрела участок под жилое строительство возле Невского проспекта

pixabay.com

Группа компаний «ПСК» приобрела земельный участок площадью 4691 кв.м. и проект строительства жилого комплекса бизнес-класса. Эксперты ПСК оценивают локацию как одну из самых перспективных в Центральном районе Санкт-Петербурга. 

«Мы выбрали именно этот участок, поскольку его расположение особенно привлекательно для ценителей жизни в центре, – рассказывают в ПСК. – В данной локации сохраняется баланс между престижем расположения и спокойствием, которое мы все так ценим в нашем доме».

Общая площадь жилого комплекса 22 045 кв. м. Автор проекта, архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнёры», известна своими узнаваемыми работами в Санкт-Петербурге и Москве.

Группа компаний «ПСК» – девелопер и один из крупнейших генподрядчиков Северо-Запада. Включает шесть подразделений: «ПСК-Недвижимость», «ПСК-Инжиниринг», «ПСК-Механизация», «ПСК-Фасад», «ПСК-Проект» и «ПСК-Инвест». Это позволяет ПСК самостоятельно выполнять весь цикл строительных работ с соблюдением заявленных сроков. Среди построенных объектов: ЖК «Невский эталон» в Невском районе, ЖК «Дипломат» в Центральном районе, клубный дом Look во Фрунзенском районе, ЖК «Славянка, 128» в Пушкинском районе. 

На стадии строительства: ЖК «Славянка» в одноимённом микрорайоне, ЖК Nobelius, апарт-комплексы Like в Выборгском районе и START у метро «Парнас». В портфеле «ПСК» 55 объектов в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Невский эталон» – застройщик ООО "Ресурс", проектная декларация на сайте http://nevaetalon.ru/docs/

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

Комплекс Look – застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК "Славянка 128" – застройщик ООО "Петербургская строительная компания", проектная декларация на сайте http://slavyanka128.ru

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

 

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