Школьник под Кировском взял без спроса скутер и сбил женщину на велосипеде

Подросток на скутере устроил ДТП с велосипедом в Кировском районе Ленинградской области. В больницу увезли двоих, горе-скутерист не в их числе.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 15:15 15 июля в садоводческом некоммерческом товариществе «Кировец-3». По предварительным данным, 13-летний мальчик без спроса взял у родителей скутер и, двигаясь на нем, выехал на встречную полосу, где столкнулся с 56-летней женщиной на велосипеде.

В результате аварии пострадали велосипедистка и пассажир скутера – одногодка юного водителя. Их госпитализировали в удовлетворительном состоянии. В ГИБДД отмечают, что оба подростка были без шлемов.