Россия ответила на ограничение поставок в Казахстан

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки продукции пяти казахских предприятий в ответ на аналогичные действия Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана, сообщает федеральная служба 15 июля.

«С июня 2018 года Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан вводились ограничения на ряд российских предприятий на основании первичных выявлений несоответствий в пищевой продукции. Это прямо противоречит Положению... Евразийской экономической комиссии... В связи с этим Россельхознадзор вынужден ввести зеркальные меры и с 15 июля 2019 года вводит временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции, произведенной предприятиями Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о предприятиях «Усть-Каменогорская птицефабрика», «ADM Investment», «Ордабасы-кус», «Парижская коммуна ХХI» и «Kazakh Osseter». Так, в продукции Усть-Каменогорской птицефабрики выявили антибиотики и сальмонеллы, а в продукции «Kazakh Osseter» – мышьяк.

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Кроме того, на основании информации из СМИ о массовой гибели овец предположительно по причине вируса оспы овец и коз на территории Атырауской области Казахстана, «исходя из принципа предосторожности», Россельхознадзор ввел с 15 июля временные ограничения на экспорт в Россию «живых овец и коз, продукции, полученной из мясосырья овец и коз, молока и молочных продуктов, кормов животного происхождения и другого сырья и изделий, полученных от убоя овец и коз, бывшего в употреблении оборудования для их содержания, убоя и переработки с территории Атырауской области Республики Казахстан; транзит по территории Российской Федерации живых овец и коз, происходящих с территории Атырауской области Республики Казахстан».

Отмечается также, что в начале июня Россельхознадзор направлял запрос в комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Казахстана о разъяснении причин массовой гибели животных в Атырауской области.

«До настоящего времени ответ на него получен не был», – сообщают в Россельхознадзоре. Ведомство повторно обратилось в комитет с аналогичной просьбой.