Президент Украины будет носить браслеты с именами задержанных в РФ моряков. Пока их не отпустят
Президент Владимир Зеленский намерен носить браслеты с именами находящихся в плену в России украинских моряков до их возвращения в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebooк 15 июля.
"О желтых браслетах "из клубов". На них – фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой", – написал он.
К посту Зеленский прикрепил фотографию, на которой на одной руке у него браслет с именем Юрия Будзило, а на второй – Владимира Терещенко.
С этими браслетами Зеленского заметили в ходе визита в Одесскую область.
Тогда в Сети выдвигали разные предположения о происхождении браслетов, одним из которых было посещение президентом ночного клуба.
Ранее в понедельник МИД РФ заявил о том, что переговоры о передаче Украине моряков, нарушивших госграницу России, все-таки ведутся.
Справка:
Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ при следовании из Черного в Азовское море. Они были задержаны, а моряки арестованы, им предъявлены обвинения по статье о нарушении государственной границы. Международный трибунал по морскому праву ООН 22 июня по иску Украины вынес решение, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине суда. Россия заявила, что не признает юрисдикцию инстанции по этому делу, так как Конвенция 1982 года по морскому праву в принципе не регулирует вопросы, связанные с использованием Азовского моря и Керченского пролива.
МИД РФ 25 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения арестованных моряков. Глава МИД Украины Павел Климкин 26 июня заявил, что Киев отвергает предложение Москвы, содержащееся в полученной ноте. Позже президент страны Владимир Зеленский резко раскритиковал его за подобный демарш, так как не знал о выработке решения, а об ответе Украины «прочитал в Интернете».