Президент Украины будет носить браслеты с именами задержанных в РФ моряков. Пока их не отпустят

Президент Владимир Зеленский намерен носить браслеты с именами находящихся в плену в России украинских моряков до их возвращения в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebooк 15 июля.

"О желтых браслетах "из клубов". На них – фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой", – написал он.

Реклама



К посту Зеленский прикрепил фотографию, на которой на одной руке у него браслет с именем Юрия Будзило, а на второй – Владимира Терещенко.

С этими браслетами Зеленского заметили в ходе визита в Одесскую область.

Тогда в Сети выдвигали разные предположения о происхождении браслетов, одним из которых было посещение президентом ночного клуба.

Ранее в понедельник МИД РФ заявил о том, что переговоры о передаче Украине моряков, нарушивших госграницу России, все-таки ведутся.