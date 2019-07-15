Министр обороны Германии уходит со своего поста ради должности президента Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен, которая занимала кресло главы минобороны ФРГ с 2013 года, 17 июля уйдет со своего поста, чтобы попробовать побороться за должность руководителя главного органа исполнительной власти ЕС.

«Независимо от исхода [голосования в Еврокомиссии] я уйду в среду в отставку как министр обороны, чтобы все свои силы направить на службу Европе», – об этом 15 июля она рассказала в своем twitter.

My decision for Europe. pic.twitter.com/axEvKXg0oG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 15. Juli 2019

Немецкое издание Bild сообщает, что фон дер Ляйен станет «компромиссным вариантом» для ЕС, а также первой женщиной во главе брюссельской администрации.

Для победы на голосовании немецкому политику необходимо большинство голосов из 751. В своей победе она пока не может быть уверена, так как европейские социалисты со 154 мандатами и либералы со 108 до сих пор не высказали свою позицию.