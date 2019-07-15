Подождите до 2022-го: Накопительную пенсию в России заморозили еще на год

Правительство России решило продлить заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», – сообщает 15 июля РБК со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 – 2022 годы.

Только в декабре 2018 года заморозку накопительной части пенсии продлили до 2021 года. А началась она в 2014 году.

В марте 2019 года правительство закончило подготовку законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), который должен заменить накопительную систему, которая сейчас фактически отменена. Замена этой системы капиталом позволит пенсиям вырасти «до 20% от уровня зарплаты», заявил министр финансов Антон Силуанов.