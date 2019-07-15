ГК «Главстрой» объявляет о результатах за I полугодие 2019 года

Группа компаний «Главстрой» за год в регионах присутствия увеличила объем текущего строительства до 1 142 713 кв.м, что вдвое превышает показатель в 1 полугодии 2018 года. Рост объема текущего строительства обусловлен реализацией текущих проектов, а также запуском новых. Компания стабильно входит в ТОП-10 рейтинга Единого реестра застройщиков России.

«Главстрой Санкт-Петербург»/ ЖК «Юнтолово»

По итогам 1 полугодия 2019 года объем реализации жилой недвижимости ГК «Главстрой» вырос до 140 000 кв. м, что на 20% больше показателей аналогичного периода 2018 года. За первые 6 месяцев 2019 года ГК «Главстрой» вывела в продажу 11 новых жилых корпусов, всего в продаже находится 38 корпусов в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ярославле.

Средняя доля ипотечных сделок ГК «Главстрой» в 1 полугодии 2019 года в проектах комфорт-класса составила порядка 62% в общем объеме сделок, а в проектах бизнес-класса – 50%.

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», продолжает реализацию крупных проектов комплексного освоения территории – ЖК «Северная долина» и «Юнтолово», в рамках которых планируется строительство порядка 5 млн кв. м жилья со всей необходимой социальной, дорожной, коммерческой инфраструктурой. Новые очереди данных жилых комплексов будут возведены с привлечением банковского проектного финансирования.

«Главстрой Санкт-Петербург» первым из застройщиков в городе осуществил продажу строящейся квартиры с использованием счета эскроу, покупка состоялась в 16 очереди ЖК «Северная долина». Также компания первой в Санкт-Петербурге предложила клиентам использовать жилищный сертификат для покупки квартиры в строящемся доме по новым правилам.

В ЖК «Северная долина» введены в эксплуатацию 12 очередь строительства, которая состоит из трех корпусов общей площадью 74 833 кв. м, и шестой детский сад на 220 мест. В соответствии с «дорожными картами», утвержденными Администрацией города, готовятся к вводу в эксплуатацию третья школа в «Северной долине» на 850 учеников и второй детский сад в «Юнтолово» на 100 воспитанников.

В ЖК «Северная долина» и «Юнтолово» выполнена большая часть строительно-монтажных работ на трех участках новых дорог длиной 1,5 км. Ведется строительство первого этапа Толубеевского проезда, продолжения Юнтоловского проспекта от Гладышевского проспекта до восточных границ жилых кварталов 4 очереди ЖК «Юнтолово» и продолжения Гладышевского проспекта до северных границ кварталов 4 очереди. Работы планируется завершить осенью текущего года. Новые участки будут присоединены к улично-дорожной сети протяженностью 7,2 км, уже построенной девелопером на территории жилых комплексов.

«Главстрой Санкт-Петербург» отмечает существенный рост спроса на коммерческую недвижимость в проектах компании. По итогам 1 полугодия 2019 года объем реализации коммерческих помещений по площади увеличился на 66% по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года.

Наиболее востребованным жильем в проектах девелопера в 1 полугодии стали 1-комнатные квартиры (45% продаж по площади). На втором и третьем местах по популярности находятся 2-комнатные квартиры и квартиры-студии с долей в 25% и 17% соответственно. На 3-комнатные квартиры приходится 13% продаж.

Что касается регионального рынка в целом, то, по данным аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург», в сегменте масс-маркет объем спроса в 1 полугодии 2019 года вырос на 8,3% по площади к первому полугодию 2018 года и составил порядка 2 млн кв. м. Наиболее популярными остаются ценовые сегменты более 110 000 руб./кв. м (25% продаж по площади), 90 000 – 100 000 руб./кв. м (20%), что отражает высокий спрос на жилье комфорт-класса. Объем предложения на конец июня 2019 года составил 2,83 млн кв. м, что на 7% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Доля продаж квартир с чистовой отделкой в 1 полугодии 2019 года составила 53% от общего объема реализации (по площади). При этом по сравнению с 1 полугодием 2018 года наблюдается уменьшение спроса на квартиры с чистовой отделкой на 2,9%.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

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ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.