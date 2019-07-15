Вывескам не дали перспективы. КГА отказался радикально пересматривать эстетический регламент по просьбе владельцев ТЦ

Чиновники предложили бизнесу выбрать из двух зол: согласиться на косметические правки или запустить обсуждение по второму кругу, а значит, платить штрафы и работать вне правового поля еще минимум полгода.

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Новая редакция постановления правительства Петербурга № 40, которое устанавливает требования к скамейкам, киоскам, летним кафе, а также к вывескам на фасадах и крышах зданий, 15 июля появилась на портале КГА. Накануне автор, комитет по градостроительству и архитектуре, бегло ознакомил с ней предпринимательское сообщество. Объясняя минимальный объем корректировок, внесенных по итогам более чем двухлетнего обсуждения, чиновники ссылались на указы Елизаветы Петровны и говорили о нежелании превращать культурную столицу в «капиталистический Запад». «Это шантаж», – отозвались предприниматели. «Пила работает», – напомнили в комитете по печати, который следит за исполнением регламента.

Эстетические регламенты КГА были утверждены еще 31 января 2017 года. Они ввели ряд жестких требований к размеру и внешнему виду рекламных и информационных конструкций. И сразу вызвали протест у владельцев торговых центров и гипермаркетов. Мол, маленькие буквы на больших объектах противоречат эстетике и здравому смыслу, да и владельцам заведений обернутся убытками. Вопросы возникли также к перечню допустимых шрифтов и цветовых решений. Недовольны остались собственники магазинов, аптек, автоцентров и ресторанов в формате drive, чьи информационные конструкции, выносные меню и указатели оказались вне закона.

Два года дискуссий не привели к компромиссу. Участники рынка оказались перед выбором: платить штрафы и ждать, пока их конструкции демонтируют, или подчиниться и потратить деньги на новые вывески. Но нашли третий выход: написали коллективную жалобу врио губернатора Александру Беглову. После этого была запущена процедура оценки фактического воздействия. Бизнес представил свой проект из примерно 30 корректировок. Комитет по развитию предпринимательства поддержал отчасти: порядок согласования нетиповых конструкций должен быть утвержден одновременно с самим эстетическим регламентом.

В версии поправок, опубликованной полгода спустя, КГА частично учел пожелания о смягчении регламентов. В частности, аптекам разрешили устанавливать консольные вывески с медицинскими крестами и временем работы перпендикулярно фасаду. Точкам общепита в формате drive дали возможность поставить два отдельно стоящих указателя, стойку с меню и один пилон (стелу), а также переговорные устройства громкой связи (спикерфоны). А вот указатели прочих участников рынка и даже таблички «Добро пожаловать» по-прежнему вне закона, даже если находятся на частной территории.

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Максимальная высота настенных вывесок в виде букв в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Московском, Пушкинском, Петродворцовом, Кронштадтском районах может достигать 0,55 или 0,62 м – если это иное конструктивное решение. Когда название магазина пишется в две строки, максимальный размер вывески может быть увеличен до 0,75 м.

В Приморском, Выборгском, Курортном, Калининском, Невском, Красногвардейском, Фрунзенском, Колпинском, Кировском, Красносельском районах допустимо 0,75 м. Если вывеска в две строки – 1 м. Для сравнения: в действующей редакции максимальный размер для всех вывесок составляет от 0,55 до 0,62 м.

Допустимая высота крышных конструкций осталась прежней – от 0,8 до 3 м в зависимости от этажности. Но чиновники прописали, что один этаж составляет 3 м, таким образом, высокие промышленные здания, которые формально насчитывают мало этажей, не будут дискриминированы. Кроме того, если раньше вывеску на крыше мог поставить только собственник здания, то сейчас и «другое заинтересованное лицо», при условии, что оно занимает более 50% общей площади. Этим правом смогут воспользоваться, к примеру, якорные арендаторы торговых центров.

Если информационная конструкция не вписывается в утвержденные габариты, то можно создать концепцию и подать на согласование в индивидуальном порядке, рассказал глава КГА Владимир Григорьев, знакомя бизнес с нововведениями. В таком случае максимальный размер вывески может достигать 1,65 м или занимать 1/15 высоты здания. Но это будет регулироваться отдельным постановлением, которое определяет порядок согласования.

Но предложенные поправки участники рынка сочли косметическими. Руководитель отдела маркетинга компании «Максидом» Татьяна Александрова напомнила, что владельцы магазинов и ТЦ просили скорректировать 40-е постановление на основании принципов «соразмерности, архитектурной и визуальной доступности». Новая версия, хотя и вводит разбивку по районам, фактически все равно работает по принципу «единой гребенки».

К примеру, новая редакция поправок приравнивает Московский район к историческому центру. Но если скромных размеров вывеска еще подойдет для парадного Московского проспекта, то вовсе не будет адекватно смотреться на границе района, у КАД, согласились в компании «Адамант», управляющей торговыми центрами. Ранее владельцы ТРК оценили затраты на смену вывесок в соответствии с новыми требованиями в 1 млрд рублей. При этом маленькие буквы на огромных фасадах на любом здании эстетики отнюдь не добавят, считают они.

Пострадают также автомобильные дилеры. Для них размер и начертание вывесок диктует бренд. Если утвержденная концепция вступает в противоречие с 40-м постановлением, то владельцы салона встают перед выбором: нарушать городской закон или соглашение с брендом, что также чревато санкциями.

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Недовольны остались и владельцы нестационарных кафе и магазинов. Как рассказал исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков, эстетический регламент запрещает им иметь крышные конструкции. Но если они вписываются в требования по высоте, установленные для НТО, то почему бы их не разрешить? – рассуждает он.

Но в КГА считают требования участников рынка невыполнимыми. Любая вывеска – это нарушение облика здания, и чем она больше, тем больше нарушение облика, – сообщил предпринимателям Владимир Григорьев. По его словам, потребители и так знают, где находится тот или иной магазин, и в огромных буквах не нуждаются. Наконец, обилие рекламы, бьющей в глаза, создает ассоциацию с «капиталистическим Западом», а у среднего петербуржца может вызвать только раздражение. Глава КГА привел в пример свой опыт первого путешествия за границу, когда он видел сплошные вывески и витрины, но, имея всего 50 долларов в кармане, не мог ничего купить. Он также сослался на исторический опыт: одним из первых указов императрицы Елизаветы Петровны было «убрать вывески со всех нарядных улиц города».

Впрочем, Григорьев заверил, что готов к дальнейшему диалогу. Но предупредил, что, если предприниматели не согласятся с предложенным вариантом поправок, новый круг сбора предложений и оценки регулирующего воздействия займет от четырех месяцев до полугода. И все это время бизнес будет находиться вне правового поля, поскольку большинство так и не привело свои конструкции в соответствие с действующей версией 40-го постановления.

Комитет по печати вынужден отказывать в согласовании конструкций, которые не соответствуют эстетическим регламентам, штрафовать и демонтировать, подтвердил глава ведомства Владимир Рябовол. Ранее губернатор объявил мораторий для ранее утвержденных конструкций, но он не касается тех вывесок, которые висели без согласований изначально. К примеру, букв на крыше таким образом лишилась гостиница «Октябрьская». Рябовол напомнил, что «пила работает каждый день», и посоветовал предпринимателям как можно скорее определиться с позицией.

Глава комитета по торговле Торгово-промышленной палаты Петербурга Ольга Волкова назвала ситуацию катастрофической. Второй круг общественного обсуждения заставит предпринимателей нести потери, поскольку старые согласования истекают, а новые получить не всегда возможно. Но если принять поправки в нынешнем виде, без учета пожеланий бизнеса, это создаст новую волну проблем. Сейчас 80% вывесок оказалось вне правового поля, причем предприниматели регулярно получают предложения «легализовать» их за сумму с шестью нулями, рассказала Татьяна Александрова. Размер штрафа – 100 тысяч рублей, поэтому сеть магазинов или крупный ТЦ, например, рискует набрать претензий на миллион.

Участники рынка восприняли предложение как попытку манипуляции и запугивания со стороны чиновников, сообщил председатель комиссии по рекламе и информации Общественного совета при губернаторе Роман Шайхайдаров. По его словам, владельцы ТЦ и гипермаркетов потратили два года на выработку изменений в эстетические регламенты. В прошлой версии поправок их мнение учли в лучшем случае на 5%. Дать ответ чиновникам по поводу опубликованных 15 июля предложений предприниматели пообещали к 19 июля. Но если изменения сочтут недостаточными, сдаваться бизнес не намерен. «Если мы согласимся, то потеряем право вносить корректировки еще на два года – такой срок предусмотрен для оценки фактического воздействия», – сказал он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»