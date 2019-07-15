Против власти с «коктейлями Молотова». Осуждённые сторонники Мальцева не оправдались за несостоявшуюся революцию

Верховный суд РФ утвердил приговор сторонникам запрещённого в России экстремистского движения «Артподготовка». Трое фигурантов не признают себя революционными террористами.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ВС, 15 июля апелляционная коллегия оставила без удовлетворения жалобу на приговор Московского окружного военного суда, признавшего Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова виновными в приготовлении к террористическому акту.

По версии обвинения, участники «Артподготовки» собирались поставить террор на службу революции и готовились менять власть неконституционным способом. Мятеж сбежавший за границу лидер движения Вячеслав Мальцев анонсировал на 5 ноября 2017 года. Троих его единомышленников задержали за несколько дней до этого, при обыске у них якобы изъяли бутылки с зажигательной смесью и канистру с ГСМ.

В январе 2019 года Дмитриева и Озерова приговорили к 8 годам строгого режима каждого. Иванову досталось на год меньше. Все трое отрицают вину, утверждая, что стали жертвами фальсификаций и оговоров. По словам Дмитриева, в России неверно истолковали даже само назначение «Артподготовки».

Движение попало в запрещённый список экстремистских группировок в 2018 году. Объявленный в розыск как организатор Вячеслав Мальцев, по последним данным, нашёл убежище во Франции. После его призываов в ноябре 2017-го в столице задержали более 300 человек. В Петербурге революция провалилась.