Въезд с Пулковского шоссе на КАД перекроют на пять дней

Дорожники устранят колейность покрытия проезжей части на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе. Для этого на пять дней закроют один из съездов.

Как сообщает 15 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 19 по 23 июля будет полностью перекрыто движение по съезду №7 – с Пулковского шоссе из Петербурга на внешнее кольцо КАД. Работы будут вести круглосуточно. Генеральный подрядчик – ООО СПК «Зелёный город».

В управлении отмечают, что сроки работ могут измениться в зависимости от погодных условий.

Помимо этого на кольцевой ремонтируют путепровод над проспектом Культуры. Из-за погоды и вскрывшихся после снятия асфальта дополнительных проблем работы были продлены до 22 июля. На севере КАД реконструируют участок между Парашютной улицей и проспектом Культуры, в связи с чем там полностью перекрыто движение по внешнему кольцу. На развязке в Мурино для обустройства примыкания будущих съездов до 15 июня 2020 года закрыта одна полоса. И наконец, на вантовом мосту до осени 2019 года ограничен проезд грузовиков.