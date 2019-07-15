Картель на рынке организации детского отдыха прокололся на обратном адресе

Две турфирмы попались на игре в поддавки во время заключения госконтрактов. Петербургское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «АСИ-Тур» и ООО «Земля-Тур» по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции – об этом 15 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Туристические агентства подозреваются в заключении картельного соглашения во время участия в конкурсе на организацию отдыха детей в летних лагерях в Петербурге и Ленинградской области. Специалисты петербургского УФАС выяснили, что в период с 2016 по 2019 год при участии в аукционах организации использовали один ip-адрес и указывали одинаковый юридический адрес, а чтобы создать видимость конкуренции, одна из компаний снижала первоначальную стоимость контракта на 0,5%.

Напомним, что, как ранее писала «Фонтанка», петербургское УФАС 18 июня возбудило дело в отношении «АСИ-Тур» и «Земля-Тур» братьев Гуменов. Компании в 2019 году освоили более 50% всех бюджетных средств, выделенных городом на организацию летнего детского отдыха в лагерях. «АСИ-Тур» и «Земля-Тур» являются посредниками между районными администрациями и детскими лагерями, которые не могут сами выходить на конкурсы, так как в большинстве своем не имеют опыта участия в госзакупках.

Согласно Закону о защите конкуренции, картели или соглашения между конкурирующими компаниями, влияющие на ценообразование, запрещены.