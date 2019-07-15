Вино в России может подорожать. Думский комитет поддержал законопроект о повышении акцизов

Комитет Госдумы по бюджету и налогам посчитал целесообразным принять законопроект, предусматривающий повышение акцизов на некоторые алкогольные напитки.

«Установить ставку акциза на винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, на уровне ставки акциза на игристые вина (шампанские) и единые налоговые ставки акциза на вина, игристые вина (шампанские), производимые на территории РФ и ввозимые на территорию РФ. В итоге в 2020 году ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 рублей до 31 рубля за 1 литр, на игристые – с 36 рублей до 40 рублей за 1 литр», – сообщает 15 июля ТАСС со ссылкой на законопроект.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Документ в начале июня был внесен правительством на рассмотрение Госдумы. В пояснительной записке указывается, что законопроект направлен на унификацию ставок акцизов на тихие и игристые вина, а также на совершенствование налогового контроля в сфере производства и оборота алкоголя.