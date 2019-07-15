День открытых дверей в ЖК YOGA

Фото предоставлено ГК "Лидер Групп"

14 июля ГК «Лидер Групп» провела День открытых дверей в жилом комплексе YOGA, возводимом компанией в Приморском районе по адресу: Комендантский проспект, 55, к. 1.

По случаю праздника с самого утра для всех желающих была организована большая развлекательная программа с музыкой, конкурсами, призами, подарками и даже специальной чайной церемонией. Для самых маленьких гостей на протяжении всего дня работали детские аниматоры. Однако главной темой мероприятия были открытые экскурсии в строящийся дом. За день этой возможностью воспользовались почти 400 человек, причем не только из числа владельцев квартир, но и всех желающих, прошедших, правда, предварительную он-лайн регистрацию и ознакомившихся с техникой безопасности и правилами поведения на стройке.

Специально для экскурсий строители подготовили типовой 5-й этаж, на котором открыли все секции, так что весь дом можно было пройти насквозь. В первой и последней секциях были размещены планы, по которым гости легко ориентировались, а у входа в каждую квартиру висела информационная табличка с подробным ее описанием, площадью, количеством комнат и их планировкой, номером секции, а также номерами аналогичных квартир на других этажах. Таким образом, на каком этаже и в какой части комплекса ни находилась бы купленная квартира, ее владелец мог легко найти аналогичную на месте экскурсии.

Более подробно об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online сервисом и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Официальный сайт

Вконтакте

Instagram

ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/, ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/, ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/, ЖК YOGA 4 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga4/