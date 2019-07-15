У Лунева проблемы. «Зенит» уже ищет ему замену?

Основной вратарь «Зенита» Андрей Лунев в первых двух играх нового футбольного сезона вновь допустил результативные ошибки. Неприятная тенденция продолжается с прошлого сезона. В агентских кругах заверили «Фонтанку», что у Семака уже лопнуло терпение.

Андрей Лунев//"Фонтанка.ру"/Архив

Андрей Лунев перешел в «Зенит» в декабре 2016 года по инициативе Мирчи Луческу. Контракт был подписан на 4,5 года. На тот момент основным голкипером петербургской команды, скорее по инерции, чем по качеству игры, считался Юрий Лодыгин. Луневу не составило проблем вытеснить его из стартового состава. Казалось, что петербуржцы надолго решили вратарскую проблему – настолько надежным выглядел Андрей.

Столь же легко Лунев занял место в воротах сборной России после ухода оттуда легенды ЦСКА Игоря Акинфеева. Однако уже по ходу чемпионского сезона-2018/19 к вратарю «Зенита» стали возникать вопросы.

Горшочек, не вари

Лето-2019 Лунев начал со скандала во Внуково. Писали, что голкипер «Зенита» был не совсем трезв и вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам аэропорта и авиакомпании. По мнению петербургского клуба, спортсмена втянули в конфликт в аэропорту. Впрочем, сам вратарь позже принес «глубокие извинения» и заявил о недопустимости своего поведения вне зависимости от причин.

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Спустя несколько дней после этого Лунев уже по-философски вспоминал ту историю, а заодно и свои ошибки в прошлом сезоне.

«С удовольствием в этом сезоне (2018–2019. – Прим. ред.) вспоминаю только один момент: когда после игры с ЦСКА дома мы подняли чемпионский кубок. Да, были нормальные игры, были и печальные. Но в целом за сезон поставил бы себе три балла. Не больше», – говорил Лунев и интервью «Спорту день за днем» во время сборов в Австрии.

На уточняющий вопрос, откуда в его игре вдруг стало появляться так много ошибок, Лунев ответил: «Из-за головы. В ней появилась каша. Постоянно себя накручиваешь. Самоедство? Ну да, да… Если раньше оно было в разумных пределах – пропустил, разобрал, забыл, – то сейчас эмоциональные нагрузки как-то выросли. Наверное, из-за этого неправильно подходил к играм. Но сейчас это точно закончилось. После матчей сборной с Бельгией и Казахстаном. Горшочек перестал варить эту кашу».

Однако, как показали дальнейшие события, ничего не закончилось. В Суперкубке против «Локомотива» Андрей пропустил три гола, два из которых, по общему мнению, были на его совести – это первый гол в ближний угол от Федора Смолова (счет стал 1:0 в пользу «Локомотива») и третий, от Алексея Миранчука (3:2 в пользу «Локомотива»).

Что характерно, главный тренер «Зенита» Сергей Семак даже не стал защищать Лунева после матча, что для него крайне нехарактерно. На один из вопросов журналистов Семак подчеркнул, что ему тоже показалось, что Лунев должен был выручать в этих моментах.

«Проблема в том, что вообще пропускает. В вопросе, виноват или нет, разберемся позже», – заявил главный тренер.

Первый же матч в чемпионате РПЛ против дебютанта элитного дивизиона, «Тамбова», убедил, что с Луневым происходит что-то странное. Несложный мяч после удара нигерийского форварда Олабирана Муйивы пролетел мимо рук вратаря «Зенита» прямо в ворота. К счастью для Семака, петербуржцам удалось удержать победный счет.

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Такой же, как Яшин?

Мы созвонились с авторитетными экспертами, чтобы услышать ответ на вопрос: что происходит с Луневым?

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев оценить ошибки вратаря оказался не готов, но привел в пример Льва Яшина:

– Не могу дать оценку голам, которые Андрей пропустил, поскольку не видел их. Но я могу сказать, что он талантливый вратарь, а у любого талантливого вратаря бывают такие периоды, когда он пропускает. Каждый вратарь должен пропустить свои «бабочки». Даже про Яшина были такие стихи:

«Яшин – верный страж ворот!» – говорил о нем народ.

Только в Чили проучили, как стоять, разинув рот.

А на следующий год Яшин получил приз «Лучшему игроку Европы». Поэтому то, что Лунев талантливый, это бесспорно. Думаю, Лунев разберется вместе с Богданычем (Семаком. – Прим. ред.) в своих проблемах.

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец был уже более критично настроен.

– Думаю, что основания для беспокойства есть, – заявил олимпийский чемпион 1988 года, бывший тренер «Зенита». – Здесь вопрос заключается в оптимальности состояния Лунева и его реакции на те ошибки, которые он допускает. Один человек после такого может потерять уверенность в себе, а второй быстро забудет и даже по ходу матча сможет перестроиться и выручить команду. Это все психология. У каждого игрока бывают спады, к этому нужно быть готовым. Тут радует, что Семак не бросается в крайности и продолжает доверять Луневу.

По мнению Бышовца, в Суперкубке Лунев однозначно должен был выручать команду в двух описанных выше моментах.

– Думаю, что на каком-то этапе он потерял концентрацию, – считает Бышовец. – Возьмем третий мяч, забитый Миранчуком. Здесь ошибка была в том, что Лунев среагировал на замах и ориентировался на то, что мяч будет идти по дуге. Он пытался спрогнозировать, но думаю, что нужно всегда ориентироваться на игру по мячу.

«Уровень мастерства Лунева стремительно упал»

Более развернутый и предметный разговор о Луневе получился с Русланом Нигматуллиным, бывший вратарем, трехкратным чемпионом России.

– Мне, как и всем, очень нравился Лунев, – начал Нигматуллин. – И в сборной Черчесов не раз заявлял, что Андрей – основной вратарь. Его история мне пока напоминает историю Лодыгина. Юрий ведь тоже начал прекрасно, а потом что-то случилось. То ли потерял мотивацию, то ли утратил какую-то цель. Но это правда, что уровень мастерства и надежности Лунева очень стремительно упал. Он уже потерял место в сборной, и в «Зените» может потерять, потому что я знаю, что «Зенит» уже ищет вратаря.

– Писали, что Васютина хотят подписать.

– Васютин, думаю, сейчас это все же не тот уровень. На перспективу – да, возможно. Но вряд ли Васютин сильнее Лунева даже в его нынешней форме. По моей информации, сейчас «Зенит» рассматривает более мастеровитых вратарей. Я занимаюсь агентской работой и на днях просто звонил агенту по одному иностранному вратарю… Он мне сказал, что «Зенит» две недели назад обращался по поводу этого голкипера. В чем проблема Лунева? Сложно залезть человеку в душу. У Лунева в карьере были разные моменты. Были и взлеты, и стремительные падения. Может, с режимом какая-то нехорошая история. Все же помнят ту историю в аэропорту.

– Думаете, та история и его нынешняя игра взаимосвязаны?

– В футболе всякое случается. Вполне вероятно, что это тоже звенья одной цепи. Понятно, что хороший футболист – это футболист, который следит внимательно за своим режимом и тренировочным процессом, имеет внутренний стержень. То, что он сорвался на работников в аэропорту... понятно, что работники разные бывают, и действительно они могут выводить из себя... но вратарь – это такая позиция, на которой человек должен находиться во внутренней гармонии с собой и отличаться выдержкой. Та история показала обратное. Мне хотелось бы, чтобы Лунев разобрался в себе, возможно, пообщался с опытными людьми, семьей. Тот сезон уже был, мягко говоря, неважным. И этот сезон тоже начался с провалов.

– Вы уже отметили, что с Луневым начинает повторяться история Лодыгина. Возможно, это более системная ошибка?

– Мне было бы некорректно сомневаться в профессионализме Бирюкова (тренера вратарей «Зенита». – Прим. ред.). Он все-таки старше меня. Он авторитетный вратарь и тренер. Но вполне возможно, дело даже не в квалификации Бирюкова, а просто нужно сделать какие-то изменения в тренировочном процессе.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»