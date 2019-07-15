В Неве найден якорь атомного ледокола «Урал». Готовится спецоперация по подъему

Водолазы, которые занимались поисками кормового якоря ледокола «Урал», обнаружили его в Неве, на глубине примерно 11 метров. Работы по подъему из воды начнутся 16 июля в 9 утра.

Чтобы вернуть Балтзаводу собственность, временно утраченную при майском спуске судна на воду, привлекаются водолазное судно «Водолаз Чебаненко», плавкран СПК-1 «Демаг» и катер «Дионис». Всем мореплавателям на участке акватории реки Большая Нева, у стапеля «А» и у причала № БЗ-2, предписано соблюдать осторожность и снижать скорость судна до минимальной.

Атомный ледокол «Урал», третий по счету в проекте 22220, был заложен в 2016 году. В мае 2019-го спущен на воду. Церемония запомнилась шампанским от главы Центробанка и выходкой якорной цепи, которая отцепилась раньше времени и упала на стапель, едва не задев рабочего.