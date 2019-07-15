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Общество
15.07.2019 17:29
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Глава МИД Молдавии заявил о желании нормализовать отношения с Россией

Правительство Молдавии намерено нормализовать отношения с Россией, которые охладели при правлении ушедшей в оппозицию Демократической партии. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску в интервью румынскому телеканалу Digi24, сообщает 15 июля ТАСС.

"Парламентскую коалицию и новое правительство объединяет желание продолжить сближение с Европейским союзом и нормализовать отношения с Российской Федерацией, которые в последние годы были довольно сложными. В отношениях с Российской Федерацией, как и с Украиной, мы хотим разблокировать политические связи, доступ на российский рынок, что очень важно для наших сограждан, в особенности для наших сельхозпроизводителей, которые могут экспортировать товары не только в ЕС, но и в Россию" – сказал Попеску.

Он отметил, что "многие граждане действительно хотят сближения с Россией, другие настаивают на евроинтеграции, однако на самом деле все желают добрых отношений со всеми партнерами". "Поэтому роль правительства в том, чтобы правильно выстроить позицию в отношениях с партнерами и добиться поставленных целей внутри и за пределами страны", – уточнил министр.

Он подчеркнул, что кабинет Майи Санду, сформированный в июне новой правящей коалицией, продолжит выполнять подписанное в 2014 году соглашение об ассоциации с ЕС.

Отношения между Молдавией и Россией охладели после того, как в Кишиневе парламент ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По этому документу Молдавия полностью открыла свой рынок для европейских товаров, а Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через республику будут реэкспортироваться товары из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

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