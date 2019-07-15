Пьяного водителя, по чьей вине в Песочном сгорел таксист, арестовали

Сестрорецкий районный суд Петербурга отправил в изолятор 41-летнего водителя «Субару», который на светофоре в Песочном подбил такси. Им управляла эйфория.

Как сообщает пресс-служба судов Северной столицы 15 июля, в изолятор Эльдара Каримова отправили на два месяца, до 12 сентября. Его обвиняют в смертельном нарушении ПДД ночью 13 июля. Каримов ехал со скоростью около ста км/ч и на перекрестке, судя по всему, останавливаться не собирался. От удара в багажник «Солярис» отбросило на тротуар, автомобиль загорелся, водитель «Яндекс.Такси» не выжил. Экспертиза показала, что Каримов был слегка пьян, алкотестер показал 0,526 мг на литр выдыхаемого воздуха. Он признал вину и не возражал против решения суда об аресте.

Как ранее писала «Фонтанка», на пассажирском сиденье с арестованным был его приятель, также нетрезвый. Оба получили травмы и были госпитализированы.