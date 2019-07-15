Более 600 тыс. рублей собрала благотворительная акция «Белый цветок» для тяжелобольных детей

Благотворительный фонд «Детский хоспис» подвёл итоги акции «Белый цветок», которая прошла 1 июня. Петербуржцы и жители других городов пожертвовали 639 тысяч 834 рубля на помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Акцию «Белый цветок» Детский хоспис провел в тринадцатый раз. В Международный день защиты детей сотни добровольцев у всех главных станцией метрополитена, в парке развлечений «Диво Остров» и на основных магистралях Санкт-Петербурга раздали жителям и гостям города более 25 тысяч белых цветов.

Цветы для акции изготовили школьники на «Уроках доброты», которые проходили в школах и лицеях в течение месяца.

Кроме того, в этом году сотрудники фонда «Детский хоспис» совместно с петербургскими историками на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга организовали фотовыставку, рассказывающую о том, как проходила акция «Белый цветок» в дореволюционной России.

«Благотворительный фонд «Детский хоспис» продолжает развивать формат акции и старается расширять её аудиторию. За годы проведения цель акции остаётся неизменной – рассказать о возможности участия в благотворительности и поддержать тех, кому в этот момент больно, одиноко и тяжело. Большое спасибо всем участникам акции – каждому, для кого белый цветок стал символом помощи и надежды», – сказали организаторы.