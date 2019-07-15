Индо-пакистанский инцидент на Каменностровском. Чиновники запретили отелю селить постояльцев на чердаке

В понедельник, 15 июля, петербургские чиновники выносили мебель из отеля «Стоуни Айленд» на Каменноостровском, 45. Со стороны могло показаться, что это крах бизнеса. Но, как выяснила «Фонтанка», речь идет о закрытии всего трех номеров из пятидесяти, а реальные проблемы у «Стоуни Айленда» совсем с другой стороны — из Латвии.

фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

О том, что Центр повышения эффективности использования государственного имущества провел операцию «по освобождению незаконно занятого объекта нежилого имущества» на Каменноостровском, 45, стало известно рано утром в понедельник. Судя по приложенным фотографиям и тексту сообщения на сайте Центра, могло сложиться впечатление, что отель в результате остановил работу: пустые комнаты и разобранная мебель производили гнетущее впечатление.

Сотрудники отеля «Стоуни Айленд» отказались сперва комментировать происходящее корреспонденту «Фонтанки», чем усилили опасения за судьбу отеля. Каково же было удивление журналистов, когда оказалось, что, пока писалась утренняя заметка, через сервис Booking.com в отеле было забронировано сразу два номера.

Проявив настойчивость, редакция смогла наконец связаться с управляющим отелем — Хадимом Муртазой Баширом, судя по данным СПАРК, уроженцем Пакистана. Он-то и пояснил, что чиновники несколько сгустили краски. Во-первых, претензии у них лишь на мансардное помещение — чердак, как выразился Хадим Муртаза Башир. Там было лишь три номера отеля, а всего на шести этажах здания на Каменноостровском их около 50. Таким образом, отель продолжает функционировать, и те, кто бронирует в нем номера, не будут обмануты, успокоили в администрации «Стоуни Айленда».

К слову, на том же Booking.com отель пользуется неплохой репутацией (8,6 балла из десяти), постояльцы жалуются лишь на невыразительный завтрак, летнюю духоту и устаревшие телевизоры, но большая часть отзывов положительные. Одна из посетительниц отметила, что, несмотря на наличие в номере балкона, выходить на него было нельзя. Но сама же и объяснила, почему: «На балконе разрушенный пол. Требует ремонта».

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Битва за чердак

Спор за мансарду в здании на углу главного проспекта Петроградской стороны и набережной Карповки комитет имущественных отношений ведет с 2015 года, в январе 2017 года был подан первый иск о выселении «Стоуни Айленда» из мансарды, которую чиновники считали городской собственностью.

Та часть дома на Каменноостровском, 45, где расположен отель, уже много лет назад перестала быть жилой в прямом смысле этого слова: все шесть этажей в ней расселены и заняты под номера. Хотя у дома все еще есть ТСЖ, на которое, собственно, и оформлены помещения. Его председатель — Владимир Новодворский, прописанный в 250-метровой квартире этого дома, он заодно выступает миноритарным дольщиком ООО «Отель «Стоуни Айленд» (40%). Его старший партнер (60%) — жительница другой квартиры, Ирина Теватия. Вместе с ней был прописан ее супруг, уроженец Индии Теджиндра Теватия. Он сейчас фактически управляет компанией, которая передала управление отелем в надежные руки.

«Я в курсе ситуации, но за комментариями лучше обращайтесь к Теджи, он лучше все знает», — сказала «Фонтанке» Ирина Теватия. Однако его телефон все время был вне зоны доступа, и к моменту публикации он на связь не вышел.

Хадим Муртаза Башир, партнер супругов Теватия и Владимира Новодворского по нескольким другим проектам и (в качестве индивидуального предпринимателя) управляющий гостиницей, действиями чиновников возмущен. «Как вообще мог город стать собственником этого помещения? Ведь по закону все нежилые помещения в доме должны быть долевой собственностью жильцов, а никак не чиновников», — приводит свои доводы пакистанец.

Однако из материалов суда видно, как этот аргумент парировали в КИО: по Жилищному кодексу к долевому имуществу относятся лишь помещения, предназначенные для обслуживания более одной квартиры в доме. А как выяснили сотрудники комитета в ходе осмотра мансарды, ни о каком обслуживании других квартир в данном случае речь не шла: она просто использовалась под номера отеля. Правда, это объяснение не проливает свет на то, почему тогда мансарда должна принадлежать именно городу, однако для судьи этот вопрос не показался существенным.

В итоге 17 июня 2019 года было принято окончательное решение уже во второй, апелляционной инстанции, обязывающее «Стоуни Айленд» освободить спорное помещение. Хадим Муртаза Башир обещает, что пойдет в кассацию и добьется правды.

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Удар в спину

Хотя показательная акция Центра повышения эффективности использования государственного имущества не привела к остановке работы отеля, его будущее — по крайней мере, с финансовой точки зрения — видится не в самом оптимистичном свете. Дело в том, что на оба пакета долей в ООО «Отель «Стоуни Айленд» в 2017 году были наложены обременения со стороны латвийского банка Rietumu.

Судя по общедоступным документам, обременения на доли в «Отель «Стоуни Айленд» и другое ООО — «Стоуни Айленд плюс» (с теми же владельцами) — связаны с кредитом, выданным латвийским банком фирме Ashford Alliance Limited. Что это за фирма, как связана с владельцами отеля на Каменноостровском или хотя бы в какой части света расположена — неизвестно. В головном офисе банка в Риге «Фонтанке» не стали комментировать суть претензий и общую сумму долга, сославшись на то, что не могут обсуждать с третьими лицами отношения с клиентами. Сами клиенты свет на этот вопрос тоже не пролили.

К тому же, глядя на официально опубликованную отчетность ООО «Отель «Стоуни Айленд», нельзя сказать, чтобы бизнес по сдаче гостиницы в управление пакистанскому управляющему был очень уж прибыльным. При ежегодной выручке плюс-минус в 10 млн рублей, за последние отчетные пять лет результирующий итог (по документам) довольно плачевен — минус 44,7 млн рублей.

По странному стечению обстоятельств 18 июня, на следующий день после вынесения судом окончательного решения о выселении отеля с чердака, Rietumu подал банкротный иск против ООО «Отель «Стоуни Айленд» с суммой претензий в 316 млн рублей.

В числе залогов банку переданы права требования по договорам аренды, в том числе, у того же ИП Хадима Муртазы Башира. Иными словами, при определенном стечении обстоятельств и определенных решениях российских судей существует возможность, что доходы от гостиницы будут доставаться теперь не двум жильцам дома на Каменноостровском, 45, а латвийским банкирам. Выходит, что потеря мансарды с тремя номерами — далеко не самая большая проблема владельцев «Стоуни Айленда».

Примечательно, что «Стоуни Айленд» — это сеть отелей. Второй находится на Благодатной, 12, где зарегистрировано ООО «КРУИЗ». До недавних пор оно в тех же пропорциях, 40 – 60, принадлежало Ирине Теватия и Владимиру Новодворскому, но 20 июня нашло новых собственников, крупнейший из которых — все тот же пакистанец Хадим Муртаза Башир.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»