Выезд на Мурманку станет бутылочным горлом: асфальт на «Неве» отремонтируют за 3,5 млн рублей

Пробки не покинут Невский район Санкт-Петербурга: ремонт ждёт путепровод «Нева», соединяющий Народную улицу и Мурманское шоссе. Выезжать из города в сторону «Меги Дыбенко», а также въезжать с Мурманского шоссе будет ещё сложнее, чем сейчас, во время ремонта Народной.

Как сообщает 15 июля пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», учреждение заключило контракт стоимостью 3 435 815,66 рубля на ремонт асфальтобетонного покрытия на путепроводе. На объект специалисты выйдут после получения всех необходимых согласований, движение будут ограничивать. Согласно контракту, подрядчик ООО «АртСтрой-СПб» должен выполнить ремонт до 15 октября 2019 года.

Напомним, недавно закончился ремонт дорожного покрытия, собиравший пробки на Мурманском шоссе в сторону области перед мостом через Неву. А сейчас Дирекция транспортного строительства ведёт ремонт самой Народной улицы от Невы до границы города (в частности, закрыт проспект Большевиков в створе Народной). Он, по данным ГАТИ, продлится до конца августа, но Народную, в отличие от путепровода, можно объехать по соседним улицам: Новосёлов, Тельмана, Большевиков и т.д.