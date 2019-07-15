Глава МИД Финляндии: России нельзя читать нотации, как ребёнку

Международные конфликты сложно решать без позитивного влияния России и переговоров с Россией, и это всегда нужно иметь в виду. Об этом в эксклюзивном интервью «Фонтанке» заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Нужно, чтобы «в «дискуссии о России не говорили «через голову» России или не читали лекции, потому что чтение лекций взаимодействием не является», сказал министр, поясняя свою фразу о том, что «Запад «сюсюкает» с Россией, как с ребёнком», которая есть в его книге «Подъем флага и мудрость портного» (Lipunnosto ja raatalin viisaus).

«Необходимы встречи лицом к лицу и прямая беседа о вещах, которые нужно называть своими именами», – пояснил министр.

Подробнее читайте в интервью.