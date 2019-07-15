«Аквилон Инвест» 22 июля открывает продажи в ЖК Promenade в Адмиралтейском районе

«Аквилон Инвест»

Проект бизнес-класса состоит из семи корпусов переменной этажности, включающих как квартиры, так и апартаменты. Общее количество лотов – 652. Цены начинаются от 4,5 млн рублей.

Комплекс Promenade разместится в непосредственной близости от метро «Фрунзенская», Московского проспекта и набережной Обводного канала. Застройка ведется в рамках редевелопмента территорий бывшего молочного завода «Петмол».

«Проект реализуется в статусной локации с ограниченным предложением недвижимости. Мы застраиваем здесь последний свободный участок. С завершением возведения комплекса будет сформирован новый архитектурный облик и стиль жизни в квартале», — отмечает Виталий Коробов, директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».

Promenade решен в традиционном для Московского проспекта неоклассическом стиле. Всего в комплексе – 7 корпусов высотой 9-16 этажей с подземными паркингами и коммерческими помещениями на первых этажах. На выбор покупателей – широкий ассортимент планировочных решений, от квартир-студий до видовых пятикомнатных резиденций, в том числе редкие для рынка лоты с остекленными в пол эркерами или застекленными террасами.

Благодаря расположению Promenade, большая часть квартир и апартаментов будет видовыми. С верхних этажей открываются панорамы исторического центра, видны купола Троицкого и Исаакиевского соборов, Московский проспект.

Особая гордость комплекса – большое пространство для отдыха жителей – просторный променад, образованный системой сквозных арок и уютных дворов, выполненных во французском стиле. «В проекте появится «Площадь роз» и «Лавандовая площадь» с фонтанами и скамейками для отдыха. Здесь можно будет не только насладиться благоуханием цветочных ароматов, но и попробовать свои силы в популярной во Франции игре – петанк», – рассказала директор по маркетингу и рекламе холдинга «Аквилон Инвест» Надежда Зотова.

Комплекс строится в рамках нового стандарта качества «Аквилон Инвест» — 4Е. Подход объединяет четыре основных принципа прогрессивного девелопмента: энергоэффективность, экологичность, эргономику и экономию при последующей эксплуатации дома. К примеру, при строительстве зданий применяется новая энергосберегающая система утепления домов «Термо-S», позволяющая до 40% снизить затраты жильцов на отопление.

Здания оснащаются комплексом «умных» систем для дома «in-Home», который предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей компанией и по возможностям контроля за квартирой из мобильного приложения.

Завершить возведение объекта планируется в конце 2021 года.

ЖК «Promеnade» (застройщик ООО «Юнит», проектная документация размещена на сайте: http://promenade.spb.ru