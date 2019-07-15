Не поделили такси. Как «Яндекс» и Mail.Ru поссорились из-за «Везет», и станут ли из-за этого поездки дороже

Две крупнейшие технологические компании России делят агрегатор такси «Везет». Цена вопроса — миллиарды рублей инвестиций и ключ к рынку больше сотни городов страны. Пассажирам обещают безопасность, водителям — удобное приложение. Государство готовится все взять под контроль.

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Группа «Везет» сформировалась в мае 2017 года, после объединения компаний «Сатурн» и Rutaxi. Она управляет агрегаторами «Везет», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi в 123 городах России, предлагая вызывать машину в приложении по телефону. Вместе с «Максим», который работает в 415 городах, и Gett (более 59 городов) они занимают львиную долю федерального рынка независимых агрегаторов такси. Их основные конкуренты – технологичные IT-компании – «Яндекс.Такси» (больше 120 городов), «Ситимобил» от Mail.Ru.

Как говорится в исследовании Аналитического центра при правительстве РФ, проведенном в 2018 году, рынок такси растет в стране на 14,2% в год и уже достиг отметки в 575 млрд рублей. В отрасли заняты более 584 тысяч человек, а с временно занятыми в ней — более 700 тысяч. При этом доля федеральных агрегаторов заказов и диспетчерских служб суммарно составляют лишь треть, остальное — это традиционный извоз, региональные таксопарки. Их постепенный, но неизбежный, как считают аналитики, уход с рынка является главным драйвером роста на ближайшие годы.

Ровно два года назад, в июле 2017-го, стало известно, что «Яндекс» объединяется с российским подразделением Uber: они создали компанию, пакет в 59,3% в которой достался «Яндексу», 36,6% – Uber, еще 4,1% – сотрудникам.

Теперь пришло время и для «Везет». Однако на этот раз все прошло не так гладко.

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Неожиданный поворот

Утром 15 июля компания MLU B.V., она же — «Яндекс.Такси», объявила, что заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров такси «Везет», а водители компании перейдут на их платформу.

«В течение трех лет "Яндекс.Такси" вложит около 8 млрд рублей в развитие такси в регионах России, из них примерно 4 млрд рублей пойдут на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, и ещё столько же — на программы поддержки местных таксопарков и водителей. Для пользователей "Везёт" всё останется привычным: они по-прежнему смогут вызвать машину как через приложения Rutaxi и "Везет", так и по телефону», — говорится в совместном заявлении «Яндекса» и «Везёт», опубликованном 15 июля.

В нем же уточняется, что текущие акционеры «Везет» (ранее крупнейшим назывался предприниматель Виталий Безруков с партнерами) получат акции «Яндекс.Такси» и до $ 71,5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. После завершения сделки 56,2% «Яндекс.Такси» будут принадлежать «Яндексу», 35,0% — Uber, 5,3% — сотрудникам в рамках программы поощрения. Остальное — 3,6% — будет как раз у владельцев «Везет».

Сделку, которую планируют закрыть до конца 2019 года, уже одобрили наблюдательный совет «Яндекс.Такси» и советы директоров Yandex N.V. и «Везет». Дело осталось за решением Федеральной антимонопольной службы России. Но в дело вмешался конкурент.

Компания Mail.ru Group, предоставившая летом 2018 года «Везет» конвертируемый заем и которая развивает собственный сервис такси — «Ситимобил», спустя всего пару часов после заявления «Яндекса» объявила о возможности наложения вето — она могла приобрести активы «Везет» и сама.

«При заключении соглашения о выдаче конвертируемого займа одним из прописанных в договоре условий было право вето Mail.ru Group на отчуждение ключевых активов группы компаний "Везет". Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие. Mail.ru Group пока не приняла данное решение, согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный анонс преждевременным», — отметили в компании.

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В пресс-службе «Везет» угрозу вето парировали заверениями, что не нарушают условий предоставления займа и намерены точно соблюдать все договоренности с Mail.ru Group. А источник VC.ru в «Везет» заявил, что хоть претензии оказались для компании неожиданностью – юридических препятствий для сделки нет. Сервис такси собирается погасить заём на условиях, которые будут удобны обеим сторонам.

Чем грозит сделка рынку и клиентам

Глава комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова считает, что рынок такси должен развиваться с использованием всех возможностей современных технологий. Это удобно для граждан и для государства, которому проще работать с несколькими гигантами, чем с тысячами мелких региональных игроков.

«Технологии повышают доступность такси для населения, делают рынок прозрачнее с финансовой и легальной стороны, помогают повысить безопасность и качество перевозок. Объединение вокруг более технологически развитой компании позволяет надеяться, что рынок будет развиваться в этом направлении и дальше», — заявила она «Фонтанке».

Сенатор считает, что никаких изменений тарифов и комиссий после сделки не произойдет.

«После сделки "Яндекса" и Uber все также ожидали повышения цен, а по статистике все последние пять лет стоимость поездок только снижалась, — отметила Бокова. — Повышение комиссий также маловероятно, так как на региональном рынке остается сильный игрок "Максим", а также большое число традиционных диспетчерских. У крупных агрегаторов в регионах борьба за водителя сейчас идет очень активно, к тому же вопросы заработка водителей сейчас находятся и в зоне государственного внимания».

В декабре 2018 года Госдума одобрила законопроект с правилами работы агрегаторов такси в России — они хотят, чтобы сервисы требовали от водителей именные лицензии таксистов и платили штрафы за работу с нелегалами.

Основной вопрос, по её мнению: как слияние повлияет на качество и безопасность поездок; сейчас контроль за безопасностью и соблюдением таксистами законодательства — одна из основных «болей» государства. Та же служба «Везет» печально прославилась в Северной столице после смерти 77-летнего Льва Гридюшко — пассажира, которого в 2016 году оставили замерзать на улице, доставив по неверному адресу.

«Рынок такси все еще находится в формирующемся состоянии, на нем еще велика доля "серых" игроков, нелегальных перевозчиков и теневых финансовых схем. Укрупнение игроков должно помогать государству лучше контролировать рынок, внедрять общие стандарты, повышать легальность и прозрачность. А не позволять компании "почивать на лаврах" и остановиться в развитии», — рассказала депутат.

Один на один

В «Ситимобил», набирающем силу проекте агрегатора такси от Mail.Ru Group, от комментариев по поводу слияния конкурентов воздержались.

Руководитель отдела по связям с общественностью крупнейшего в России по географии сервиса заказа такси «Максим» Павел Стенников рассказал «Фонтанке», что они, по сути, остались один на один с «Яндексом», и им регулярно поступают предложения от потенциальных покупателей. В разное время они поступали от конкурентов, некоторых интернет-холдингов и инвестфондов. Но сервис «Максим» — единственный из агрегаторов, который развивается без привлечения сторонних инвестиций, действуя полностью самостоятельно, подчеркнул Павел Стенников.

«Компании, которые идут по пути слияния и поглощения, решают таким образом для себя определенные проблемы и задачи. У "Максима" есть все необходимые инструменты и знания для развития. Вариант объединения ради объединения мы не рассматриваем», — отметил он.

Он согласен с тем, что после сделки «Везет» и «Яндекса» ни для пассажиров, ни для игроков рынка ситуация принципиально не изменится.

«Мы конкурировали ранее и продолжим это делать. Водители и пассажиры тоже вряд ли заметят какие-то изменения, как и в случае предыдущих сделок на рынке... Есть еще много малых населенных пунктов, в которых отсутствуют современные сервисы заказа такси», — отметил Стенников.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»