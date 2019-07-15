Партия фронтмена «Океана Эльзы» обогнала «Европейскую солидарность» Порошенко за неделю до выборов

Созданная рок-музыкантом Святославом Вакарчуком партия «Голос» за несколько месяцев смогла обогнать политическую силу бывшего президента Петра Порошенко.

«За партию «Голос» [готовы проголосовать] соответственно 7,0% [всех респондентов] и 8,8% [тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать], а за партию «Европейская солидарность» – 6, 1% и 8,3%», – сообщает 15 июля социологическая служба Центра Разумкова.

Наибольшая поддержка «Голоса» на западе Украины – 13,6%. Большая часть электоральной базы Порошенко также находится на западе, где за эту политическую силу готовы отдать голоса 9,9%.

На первой строчке с большим отрывом располагается партия Владимира Зеленского. Так, за «Слугу народа» готовы отдать свои голоса 31,8% от всех респондентов. Среди украинцев, кто точно пойдет на избирательный участок, поддержка этой политической силы держится на уровне 41,5%.

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Далее идет «Оппозиционная платформа – за жизнь», которую поддерживают 9,7% украинцев. Рейтинг «Батькивщины» Юлии Тимошенко — 6,1%.

Напомним, что досрочные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля. Их необходимость обусловлена тем, что во время инаугурационной речи 20 мая президент Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента. Святослав Вакарчук рассказал о создании своей партии в середине мая.