Суд отложил рассмотрение дела Вышинского на 19 июля

Подольский районный суд Киева не стал рассматривать 15 июля дело главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Заседание перенесли на 19-е число.

Суд объяснил свое решение тем, что судьи находятся в совещательной комнате по другому делу, передает ТАСС. При этом на 21 июля на Украине назначены выборы в Верховную раду.

Ранее представитель Генпрокуратуры предполагала, что гражданина Украины и России Вышинского могут выпустить на свободу уже сегодня.

Из-за заседания в Киев сегодня прилетела уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.