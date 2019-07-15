Суд отложил рассмотрение дела Вышинского на 19 июля
Подольский районный суд Киева не стал рассматривать 15 июля дело главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Заседание перенесли на 19-е число.
Суд объяснил свое решение тем, что судьи находятся в совещательной комнате по другому делу, передает ТАСС. При этом на 21 июля на Украине назначены выборы в Верховную раду.
Ранее представитель Генпрокуратуры предполагала, что гражданина Украины и России Вышинского могут выпустить на свободу уже сегодня.
Из-за заседания в Киев сегодня прилетела уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Справка:
Служба безопасности Украины задержала главного редактора «РИА Новости Украина», гражданина РФ и Украины Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.