«Словно крокодил откусил». В Петербурге готовятся к последнему лунному затмению, ждать следующего придётся долго

Последнее перед шестилетним перерывом лунное затмение ждут в ночь на 17 июля. Возможность невооружённым глазом заметить чернеющую Луну зависит от погоды, и петербуржцев она пока не подводит.

Как сообщила «Фонтанке» заведующая обсерваторией планетария Мария Смирнова, у жителей и гостей города на Неве есть все шансы понаблюдать за необычным явлением с собственных балконов. Затмение будет частным: спутник не уйдёт в тень Земли полностью. Впрочем, 65% затемнения ординарным событием также не назвать.

В ночь на среду округлившаяся к полнолунию Луна за пару часов «похудеет» до серпа. «Словно крокодил откусил», – описывают ожидаемую картину в планетарии.

Смотреть на небо можно начинать в одиннадцать вечера 16 июля. Максимальная фаза наступит к половине первого, а само затмение продлится до двух часов ночи. По предварительным прогнозам, облака не затянут небо. В противном случае посмотреть на затмение в городе на Неве можно только по трансляции в планетарии.

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Как уточнила Мария Смирнова, в год спутник частично или полностью уходит в тень Земли 2–4 раза, однако увидеть каждое без телескопа не могут даже те, кто точно знает, куда и когда смотреть. Так, на ближайшие шесть лет это затмение станет последним зрелищным, следующее будет в 2025 году.