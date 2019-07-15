В Центральном доме художников нашли склад стреляных гильз

Десять килограммов гильз нашли в подвале бывшего Центрального дома художников на Крымском Валу в Москве.

Находку подтвердили в Третьяковской галерее, в ведение которой недавно перешли залы ЦДХ.

«Да, мы подтверждаем факт находки стреляных гильз в подвальных помещениях бывшего ЦДХ, где проводилась расчистка от мусора. Сотрудниками службы безопасности музея были вызваны представители правоохранительных органов, которые провели на месте необходимые действия – экспертизу найденного», – сообщила 15 июля РИА Новости представитель Третьяковки Анна Котляр.

В музее предполагают, что стреляные гильзы собирали на полигонах и складировали, чтобы в будущем сдать в пункты сбора цветного металла. При этом, кто так мог делать, неизвестно.

Реклама



Общая масса гильз — 10 кг, они разного калибра.