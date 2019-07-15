В СКА перешел 174-м номер драфта НХЛ

Хоккейные клубы СКА и «Дизель» произвели обмен. В Петербург в обмен на денежную компенсацию переезжает нападающий Данил Савунов.

Данил Савунов родился 23 декабря 2000 года в Сарове. В 2019 году был выбран на драфте НХЛ под 174-м номером клубом «Аризона». Выступал за «Дизелист» в НМХЛ и за «Дизель» в ВХЛ. В рамках «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» провел 45 матчей и набрал 15 (6+9) очков.

Является игроком молодежной сборной России и кандидатом на поездку на МЧМ-2020. На Кубке Черного моря в трех матчах нападающий набрал 4 (2+2) очка.

Ранее СКА объявил о подписании защитника Ярослава Дыбленко.

Помимо этих двух хоккеистов в армейский клуб перешли вратари Пётр Кочетков (ХК «Сочи»), Иван Налимов («Авангард»), защитники Лукас Бенгтссон («Линчепинг», Швеция), нападающие Дмитрий Кагарлицкий (ХК «Динамо», Москва), Йоонас Кемппайнен («Салават Юлаев»), Йори Лехтеря (Филадельфия, НХЛ) и Владимир Ткачёв («Салават Юлаев»).