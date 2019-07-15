«Петербургская Недвижимость» предлагает решение квартирного вопроса от 500 руб. в день*

Setl City

В июле клиенты компании могут приобрести квартиру по ипотечной программе с платежом, сопоставимым с ценой двух чашек кофе, — от 500 рублей в день*.

Предложение распространяется на дома комфорт-класса от Setl Group. Например, на ЖК «Солнечный город» в зеленом Красносельском районе, цены в котором начинаются от 2,15 млн рублей.

В июле «Петербургская Недвижимость» предлагает клиентам особенные цены на квартиры в домах Setl Group. Так, покупатели студий и однокомнатных квартир могут получить скидку 50 тысяч рублей, двухкомнатных — 100 тысяч рублей, трехкомнатных — 150 тысяч рублей**.

«Петербургская Недвижимость» работает с 40 застройщиками и предлагает широкий выбор жилья в Петербурге и Ленинградской области. Благодаря сотрудничеству компании с ведущими банками клиенты оформляют ипотеку по специальным ставкам. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для покупателей.

*Предложение действительно с 08.07.2019 до 31.08.2019. Кредит предоставляет ПАО ВТБ (ген. лиц. № 1000 от 08.07.2015). При условии заключения Cоглашения о перемене лица в обязательстве в отношении квартиры-студии общей площадью 24,33 м2 стоимостью от 2 150 152 руб. в ЖК «Солнечный город» по программе «Ипотека. Строящееся жильё» процентная ставка в рублях на весь период кредитования составляет от 10% годовых в случае оформления комплексного страхования, а также предоставления полного пакета документов. Первоначальный взнос от 450 000 руб. Срок кредитования до 324 месяца. Сумма кредита 1 700 152 руб. Ежемесячный платеж – от 15 021 руб., расчет платежа в день – от 507 руб. при условии 30 календарных дней в месяце. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту – ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки/ при использовании безналичной формы расчета/ при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса; страхование. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% годовых от суммы просроченной задолженности по Кредиту за каждый день просрочки. С подробностями комплексного страхования, а также полным списком документов по кредитованию можно ознакомиться по тел. +7 812 33-55555. Количество квартир ограничено. Подробности предложения на сайте www.3355555.ru. **Сроки предложения: с 01.07.2019г. по 29.07.2019г. Скидки предоставляются компаниями Застройщиками, входящими в холдинг Setl Group при условии заключения Договора участия в долевом строительстве или Соглашения о перемене лица в обязательстве. Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре. Количество квартир ограничено. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться по тел. 33-55555.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»