СКА подписал контракт с Дыбленко

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с защитником Ярославом Дыбленко. Как сообщает пресс-служба армейцев, соглашение рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2021/22.

Ярослав Дыбленко – защитник, воспитанник сургутской хоккейной школы «Олимпиец». Профессиональную карьеру начал в системе подмосковного «Атланта», в КХЛ дебютировал в сезоне-2012/13. Три года провел в московском «Спартаке», за исключением сезона-2017/18, который отыграл в Северной Америке. В минувшем чемпионате в составе москвичей провел 61 встречу, набрав в них 12 (5+7) очков. Вызывался в молодежную, олимпийскую и национальную сборные России, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2013 года.

Ранее в СКА перешли вратари Пётр Кочетков (ХК «Сочи»), Иван Налимов («Авангард»), защитники Лукас Бенгтссон («Линчепинг», Швеция), нападающие Дмитрий Кагарлицкий (ХК «Динамо», Москва), Йоонас Кемппайнен («Салават Юлаев»), Йори Лехтеря (Филадельфия, НХЛ) и Владимир Ткачёв («Салават Юлаев»).