В Смольном одобрили проект планировки продолжения Шуваловского проспекта с развязкой ЗСД

Члены петербургского правительства одобрили проект планировки и межевания для строительства Шуваловского проспекта от Камышовой улицы до Планерной. Здесь появится новая развязка ЗСД.

Как 15 июля рассказал на совещании правительства глава КГА Владимир Григорьев, протяженность участка составит 2,92 км, расчетная интенсивность движения – порядка 38 тысяч транспортных единиц в сутки при максимальной нагрузке в 42 тысячи.

На участке от примыкания Камышовой улицы до развязки с ЗСД будет 4 полосы движения с устройством разделительной полосы 2 метра.

Потребуется вынос существующего разворотного кольца общественного транспорта на Камышовой на участок северо-восточнее примыкания к ней Шуваловского. На участке появится 4 остановки общественного транспорта – по 2 в каждом направлении. При этом предполагается сохранить существующее общественное пространство – аллею Журналистов, а также проложить пешеходные тротуары и велодорожки с двух сторон от Шуваловского проспекта.

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Предусматривается устройство неразводного мостового перехода через реку Глухарку.

Предполагается, что развязка появится в 2020 – 2021 годах.

Ранее правительство Петербурга утвердило проект планировки с проектом межевания территории для размещения развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока. Интенсивность движения там может превысить 50 тысяч единиц в сутки.

Также ранее врио губернатора Александр Беглов вписал своей поправкой в проект бюджета 1,1 млрд рублей на строительство развязок в 2019-м и 4,2 млрд — в 2020 году.

Впрочем, теперь уже известно, что у ЗСД появится еще одна «развязка». Именно по допсоглашению с концессионером, вероятнее всего, будет строиться первый этап широтной магистрали скоростного движения с подключением к Западному скоростному диаметру. Ранее было объявлено о допэмиссии акций АО «ЗСД» более чем на 10 млрд рублей. В бюджете КИО на ближайшие три года эти средства лежат в строчках «Финансирование создания в Санкт-Петербурге автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр"» и «Инвестиции на реализацию программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга».