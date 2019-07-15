МИД РФ: Россия обсуждает с Украиной возможность обмена задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Справка:

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ при следовании из Черного в Азовское море. Они были задержаны, а моряки арестованы, им предъявлены обвинения по статье о нарушении государственной границы. Международный трибунал по морскому праву ООН 22 июня по иску Украины вынес решение, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине суда. Россия заявила, что не признает юрисдикцию инстанции по этому делу, так как Конвенция 1982 года по морскому праву в принципе не регулирует вопросы, связанные с использованием Азовского моря и Керченского пролива.

МИД РФ 25 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения арестованных моряков. Глава МИД Украины Павел Климкин 26 июня заявил, что Киев отвергает предложение Москвы, содержащееся в полученной ноте. Позже президент страны Владимир Зеленский резко раскритиковал его за подобный демарш, так как не знал о выработке решения, а об ответе Украины «прочитал в Интернете».