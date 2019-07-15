«Я бывал в России раз сто». Министр иностранных дел Финляндии рассказал о своих связях с РФ

Новый министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто хорошо знаком с Россией через дружбу с простыми людьми. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Фонтанке».

«Я бывал в России, наверное, сто раз, потому что организовывал крупные экофорумы, в том числе в Петербурге в 1992-м, а также разные мероприятия в Финляндии, в которых участвовали и россияне. Наиболее интенсивный период пришёлся на конец 1980-х — начало 1990-х», – вспоминает Хаависто.

Среди знакомств, которые повлияли на политика, который тогда был членом партии «зелёных», – министр окружающей среды и природных ресурсов РФ (1991 – 1996) Виктор Данилов-Данильян, экоактивист Алексей Яблоков, социолог Олег Яницкий и другие «эковетераны».

По словам главы финского МИДа, в конце 1980-х — 1990-х он познакомился в Петербурге со многими журналистами из информационного агентства «Северо-Запад» и газеты «Смена».

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«Я бывал примерно в двадцати российских городах, например Нижнем Новгороде, Воронеже, в Мурманске на экофоруме в 1999-м, в разных концах страны на встречах и мероприятиях с «зелёными». Так что я сблизился с Россией «через кухню»: не через визиты официальных делегаций, а заводя знакомства за кухонным столом, ночуя в гостях, и оттого у меня много российских друзей», – пояснил министр.

Подробнее читайте в интервью.