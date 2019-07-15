Второй пилот разбившегося вертолёта Robinson тоже учил Путина полётам со стерхами

Установлена личность второго пилота, разбившегося накануне при жёсткой посадке вертолёта Robinson в Подмосковье. Им оказался лётчик Олег Чернигин, и он тоже был инструктором президента Владимира Путина, как и опознанный ранее первый погибший.

Как сообщает 15 июля РБК со ссылкой на Объединённую федерацию сверхлегкой авиации России, Чернигин учил президента полётам на мотодельтаплане с журавлями-стерхами. Этим же занимался глава Объединённой федерации сверхлёгкой авиации Игорь Никитин.

Вертолет Robinson потерпел крушение возле деревни Барское в Солнечногорском районе Московской области 14 июля. Сообщалось, что в результате погибли два человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц»).