Почти 1 млн заявок поступил на билеты Евро-2020 в Петербурге

Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал данные по заявкам на билеты на чемпионат Европы 2020 года. Как сообщает пресс-служба УЕФА, всего получено 19,3 млн заявок – это почти в два раза больше, чем на этом же этапе перед чемпионатом Европы 2016 года.

На финал, который будет сыгран 12 июля 2020 года на «Уэмбли», запрошено 1,9 млн билетов, это в 22 раза больше, чем вмещает стадион. В рамках первой фазы в продажу поступило примерно 50% билетов на финал (около 43 500 штук). На одно место претендуют 44 человека. Заявки получены из 213 стран.

Самым высоким спросом среди местных болельщиков пользуются билеты на матчи в Санкт-Петербурге. Из России поступил 81% заявок на эти игры. Было оставлено 994 617 заявок на билеты на матчи футбольного чемпионата Европы – 2020 в Санкт-Петербурге.

Напомним, Евро-2020 по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента. От России заявлен только Петербург. Северная столица примет 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля). На работу организационного комитета матчей чемпионата Европы 2020 года в городе на Неве будет выделено 370 млн рублей из федерального бюджета. Ранее стала известна стоимость билетов на матчи Евро-2020.