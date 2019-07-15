Без парадов. Зеленский отменил смотр войск в День независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский исполнил свое обещание отменить военный парад на День независимости страны, соответствующий указ он подписал 15 июля.

В указе перечислены мероприятия, которые пройдут 23 и 24 августа на Украине. Среди них — поднятие государственного флага; выступление политиков, общественников и представителей духовенства; возложение цветов к памятникам и местам захоронений выдающихся деятелей страны; научно-практические конференции и круглые столы; информационно-образовательные и патриотически-воспитательные встречи, а также молебны. При этом военный парад, ежегодно проходивший в День независимости, в документе не значится.

Напомним, свое решение отменить военный парад 24 августа Зеленский озвучил ещё 9 июля. Он заявил, что это мероприятие помпезное и недешёвое, и предложил перенаправить средства на его проведение на зарплаты военным. Экс-президент Украины Петр Порошенко обрушился с резкой критикой на своего преемника, назвав его недальновидным.